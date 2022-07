Venezia 79, Julianne Moore presidente di giuria alla Mostra di Venezia 2022

Il premio Oscar Julianne Moore è stata scelta dalla Biennale come presidente della Giuria Internazionale alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Moore presiederà la giuria del Concorso Venezia 79 insieme ad altri illustri colleghi.

La giuria presieduta dall'attrice statunitense Julianne Moore sarà composta dal regista, sceneggiatore e produttore argentino Mariano Cohn, dal regista e sceneggiatore Leonardo Di Costanzo, dalla regista francese Audrey Diwan, dall'attrice iraniana Leila Hatami, dallo scrittore e sceneggiatore nippo-britannico Kazuo Ishiguro e dal regista, sceneggiatore e produttore spagnolo Rodrigo Sorogoyen. Su Everyeye trovate i vincitori di Venezia 78.



La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.



Vincitrice dell'Oscar per Still Alice nel 2014, Julianne Moore è celebre per la sua versatilità, e per le tante e memorabili interpretazioni nel cinema e nella televisione. È la prima attrice americana ad essere stata premiata con i massimi premi per l'interpretazione ai festival di Berlino, Cannes e Venezia.

L'ultimo film con Julianne Moore uscito nelle sale è When You Finish Saving the World, diretto da Jesse Eisenberg.

Paul Schrader riceverà il Leone d'Oro alla carriera nell'edizione 79 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma a fine estate nella splendida cornice del Lido di Venezia. A breve verrà annunciato il programma della Mostra. Vi terremo informati su tutte le ultime novità.