Venezia 79, Florence Pugh e Sadie Sink magnifiche alla conquista del Lido

Se Brandon Fraser ha incantato Venezia 79 con la sua straordinaria interpretazione in The Whale, non di certo da meno sono state Florence Pugh e Sadie Sink entrambe apprezzatissime alla kermesse cinematografica non solo per le proprie performance ma, anche per la loro incredibile bellezza.

Dopo le polemiche per la sfilata di Valentino, la star di Don't Worry Darling è tornata ad affascinare il pubblico con un vistoso abito nero del medesimo stilista, tempestato di pailettes che con un sapiente gioco di vedo non vedo ha suscitato ancora una volta l'attenzione dei media. Per l'occasione, Florence Pugh non si è fatta accompagnare dal suo compagno Zach Braff, scegliendo invece di sfilare con la sua cara nonna.

La sua assenza alla conferenza stampa di Don't Worry Darling ha però suscitato un grandissimo clamore, alimentando le già fittissime voci su un suo possibile scontro aperto con Olivia Wilde. sebbene la regista abbia tentato più volte di spegnere questo molesto chiacchiericcio.

L'astro nascente di Stranger Things invece, nonostante la sua giovane età, ha stupito tutti con un look da fatina ideato da Alexander McQueen tempestato di tulle e cristalli. La sua interpretazione in The Whale segna il suo definitivo esordio nel cinema che conta, dopo il ruolo ottenuto in Fear Street.