Venezia 79, annunciato il programma! In concorso Guadagnino e Blonde

Nel corso di una conferenza stampa nella mattinata di martedì 26 luglio è stato annunciato il programma della 79. edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido della città lagunare da mercoledì 31 agosto a sabato 10 settembre. Ecco i film in Concorso e nelle varie sezioni.

Oltre al titolo d'apertura di Venezia 79, White Noise, diretto da Noah Baumbach, il Concorso della Mostra include film molto attesi come Blonde di Andrew Dominik, Bones and All di Luca Guadagnino e The Whale, l'ultimo film diretto da Darren Aronofsky.



Spicca anche la nuova fatica di Gianni Amelio, dal titolo Il signore delle formiche. Julianne Moore sarà presidente di giuria a Venezia 79, nell'anno del novantesimo anniversario dalla prima edizione della kermesse cinematografica.



Ecco i film che compongono il Concorso di di Venezia 79:



White Noise di Noah Baumbach (film d'apertura)

The Whale di Darren Aronofsky

L'immensità di Emanuele Crialese

Saint Omer di Alice Diop

Blonde di Andrew Dominik

Tàr di Todd Field

Love Life di Koji Fukada

Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades (Bardo, false chronicle of a hanful of truths) di Alejandro Gonzalez Inarritu

Athena di Romain Gavras

Bones and All di Luca Guadagnino

The Eternal Daughter di Joanna Hogg

Shab, Dakheli, Divar (Beyond the Wall) di Vahid Jalilvand

The Banshees of Insherin di Martin McDonagh

Argentina, 1985 di Santiago Mitre

Chiara di Susanna Nicchiarelli

Monica di Andrea Pallaoro

Khers Nist (No Bears) di Jafar Panahi

All The Beauty and The Bloodshed di Laura Poitras

UN Couple (A Couple) di Frederick Wiseman

The Son di Florian Zeller

Les Miens (Our Ties) di Roschdy Zem

Les Enfants des autres (Other People's Children) di Rebecca Zlotowski



