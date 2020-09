Venezia 77, Vanessa Kirby vince la Coppa Volpi femminile per Pieces of a Woman

Vanessa Kirby con la sua interpretazione di Martha Weiss in Pieces of a Woman si è aggiudicata la Coppa Volpi come miglior attrice alla 77ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il film di Kornél Mundruczó presentato in anteprima lo scorso 4 settembre 2020 è incentrato su una coppia che perde il proprio bambino in seguito ad un parto particolarmente complesso. L'attrice britannica salita agli onori della cronaca per la sua interpretazione della principessa Margaret nella celeberrima serie Netflix The Crown, era in corsa anche con The World to Come di Mona Fastvold.

Stringendo tra le mani il prestigioso premio, la Kirby visibilmente emozionata, ha rivolto un pensiero a tutte quelle coppie che si trovano a fronteggiare la dolorosa perdita di un figlio e, in particolare alla donna coraggiosa che ha ispirato il film. La sua vittoria era stata già ampiamente preventivata dai bookmakers.

Questa pellicola è la prima diretta in lingua straniera dal regista ungherese che pochi anni fa ha vinto a Cannes nella sezione Un Certain Regard per il film White God.

Il Leone d'oro al miglior film è stato assegnato a Nomadland di Chloé Zhao mentre la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è stata assegnata a Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce.