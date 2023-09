Venezia 2023, tutti i vincitori: Garrone fa piazza pulita, Leone d'oro a Povere creature!

Non avevamo sbagliato di molto le nostre previsioni sui vincitori di Venezia 2023, ma come al solito le sorprese non sono mancate all'annuncio dei premi per questa 80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il leone d'oro è andato a Povere creature!, nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, il Gran Premio della Giuria è andato a Evil does not exist di Hamaguchi, mentre il nostro Matteo Garrone ha fatto piazza pulita vincendo sia il Leone d'argento per la miglior regia con Io Capitano sia il premio Mastroianni al giovane attore emergente per il protagonista del film, Seydou Sarr (Io capitano aveva vinto anche il premio per le colonna sonora nelle scorse ore).

Il Premio speciale della giuria è andato a Green Border di Holland, mentre a sorpresa la Coppa Volpi per il miglior attore se l'è aggiudicata Peter Sarsgaard per Memory e la Coppa Volpi per la miglior attrice è andata a Cailee Spaeny, protagonista di Priscilla. A El Conde di Pablo Larrain, nuovo film in uscita su Netflix dal 13 settembre, il premio per la sceneggiatura, mentre Felicità, esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, è stato premiato a Orizzonti Extra.

Qui sotto tutti i premi di Venezia 2023: