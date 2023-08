Venezia 2023, Damien Chazelle con la maglietta degli scioperi sul tappeto rosso

Damien Chazelle sarà presidente della giuria a Venezia 2023. Il regista di La La Land si è presentato con una maglietta a favore degli scioperi di sceneggiatori e attori alla conferenza stampa della giuria.

Chazelle si è espresso così a proposito degli scioperi:

“Oggi è il 121° giorno di sciopero degli sceneggiatori e il 48° degli attori. Credo che esista un'idea di base secondo la quale ogni opera d'arte ha un valore a sé stante e non è solo un pezzo di contenuto da inserire in un canale di comunicazione. Questa idea di base è stata erosa negli ultimi anni. Questo è il punto centrale per me. La questione dei diritti residuali e della remunerazione delle persone per ogni opera d'arte è fondamentale. Molte persone che normalmente sarebbero qui non possono esserci. È un momento difficile a Hollywood, soprattutto per le troupe e gli sceneggiatori che lavorano a Hollywood.”

A Chazelle è stato chiesto cosa pensa di Venezia come festival. L'ha definito il "miglior festival del mondo".

Anche i membri della giuria Martin McDonagh e Laura Poitras, seduti in prima fila, indossavano la stessa maglietta del regista. La giuria internazionale comprende anche Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Santiago Mitre, e Shu Qi.

Quella riguardante gli scioperi non è l’unica polemica della kermesse, dato che il direttore artistico Alberto Barbera ha deciso di non escludere Roman Polanski e Woody Allen da Venezia 2023. I due registi sono al centro di questioni legali da parecchi anni a causa di svariate accuse di molestie.