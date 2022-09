Venezia 2022, i vincitori! L'Italia trionfa con Guadagnino, Colin Farell miglior attore

Pochi istanti fa sono stati consegnati i premi ufficiali per la 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con l'Italia che torna a vincere con Luca Guadagnino e la star di The Batman Colin Farrell che porta a casa la coppa per il miglior attore.

La Coppa Volpi femminile è andata a Cate Blanchett per Tar, mentre Colin Farrell è stato premiato per la prova de Gli Spiriti dell Isola, nuovo film scritto e diretto da Martin McDonagh (personalmente premiato per la miglior sceneggiatura), che lo ha riunito a Brendan Gleeson dopo il successo del cult In Bruges, sempre firmato dallo stesso autore. Al nostro Luca Guadagnino va il Leone d'argento per la regia di Bones and all, film andato doppiamente a premi grazie alla prova della sua giovane protagonista femminile, la 28enne canadese Taylor Russell, alla quale è andato il premio Mastroianni al giovane talento.

A sorpresa, il Leone d'oro è andato a All the Beauty and the Bloodshed, documentario incentrato sulla fotografa Nan Goldin, nota per i suoi lavori legati alle sottoculture LGBT, mentre il favorito dei pronostici Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, nuovo del regista iraniano attualmente debutto in carcere nel suo paese d'origine, ha dovuto 'accontentarsi' del premio della giuria. Fuori dal palmares i tanti film Netflix, da Bardo di Alejandro Gonzalez Inarritu all'attesissimo Blonde di Andrew Dominik con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe, così come i vari titoli prodotti o coprodotti dalla Rai, come Il signore delle formiche di Gianni Amelio.

Qui sotto trovate l'elenco completo con tutti i premi del concorso ufficiale di Venezia 2022: