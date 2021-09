Venezia 2021, i vincitori: doppietta Sorrentino, Penelope Cruz migliore attrice!

Pochi minuti fa sono stati annunciati i vincitori della 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che come di consueto si svolge a Venezia e per quest'anno, a trionfare sono state le donne, quasi a riflettere il difficile momento che il gentil sesso sta vivendo in alcune zone del mondo.

Il Leone d'oro è stato assegnato a L'evenement, il film francese diretto da Audrey Diwan, che racconta il dramma di una donna disposta a tutto pur di interrompere la propria gravidanza nella Francia del 1963 dove l'aborto era ritenuto reato. Paolo Sorrentino, acclamatissimo dal pubblico e dalla critica, si è dovuto accontentare del secondo posto, ricevendo il Gran Premio della Giuria.

La Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile è stata assegnata a Penelope Cruz, protagonista Madres paralelas di Pedro Almodovar, mentre la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile è andata a John Arcilla per On the job: Mission 8.

Ecco di seguito la lista completa dei vincitori scelti dalla giuria presieduta da Bong Joon-ho:

Leone D'oro: L’événement, Audrey Diwan

Leone D'argento - Gran Premio della Giuria: È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino

Leone d'argento per il Miglior Regista: Jane Campion, The Power of the Dog

Coppa Volpi per il Miglior Attore: John Arcilla, On the Job: The Missing 8

Coppa Volpi per la Migliore Attirce: Penelopé Cruz, Madres paralelas

Premio per la Migliore Sceneggiatura: The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Premio Speciale dell Giuria: Il Buco, Michelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni per il Miglior Giovane Attore: Filippo Scotti, È stata la mano di Dio

Nei giorni scorsi invece, il Leone d'oro alla carriera è andato a Jamie Lee Curtis.