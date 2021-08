Venezia 2021: le star e i film più attesi della nuova mostra del cinema

Mercoledì 1° settembre parte la 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e come ogni anno il lido ospiterà un grande numero di star internazionali tra registi e attori dei film che verranno presentati in anteprima.

Tutti gli occhi sono ovviamente puntati sul nuovo adattamento di Dune firmato da Denis Villeneuve, che vanta un cast all-star composto tra gli altri da Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Dave Bautista e Javier Bardem.

A proposito di attori e filmmaker di alto profilo, Ridley Scott presenterà a Venezia il suo atteso The Last Duel con protagonisti Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, mentre a ricevere l'ambito Leone d'Oro alla carriera sarà niente di meno che Jamie Lee Curtis, la cui consegna si terrà l'8 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema prima della proiezione fuori concorso di Halloween Kills.

In attesa di conferme sulla loro presenza, sono inoltre attese sul red carpet del Lido dive quali Kristen Stewart (Spencer di Pablo Larrain), Anya Taylor-Joy (The Last Night in Soho di Edgar Wright), Olivia Colman (The Last Daughter di Maggie Gyllenhaal).

Le star italiane più attese sono invece Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, entrambi protagonisti di Freaks Out di Gabriele Mainetti. È inoltre probabile la presenza di Toni Servillo, interprete di diversi film in concorso tra cui È stata la mano di Dio del premio Oscar Paolo Sorrentino, mentre Elio Germano è protagonista di America Latina,nuovo noir dei fratelli D'Innocenzo.