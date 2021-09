Venezia 2021, Jane Birkin colpita da un ictus: Charlotte Gainsbourg lascia la Mostra

Jane Birkin è stata colpita da un leggero ictus nei giorni scorsi e a causa di questo ha dovuto cancellare la sua partecipazione al festival americano attualmente in corso a Deauville, in Francia. Secondo quanto riportano i media internazionali le condizioni di Birkin sono in lento miglioramento, dichiarazioni confermate anche dalla famiglia.

In seguito a quanto accaduto alla madre, Charlotte Gainsbourg avrebbe lasciato la Mostra del Cinema di Venezia nella mattinata di giovedì.

Gainsbourg era al Lido per presentare il nuovo film del quale è co-protagonista, Sundown di Michel Franco, dove recita con Willem Dafoe. Lo scorso anno uscì nelle sale Charlotte For Ever, il film erotico di cui Gainsbourg è protagonista.



Jane Birkin avrebbe dovuto partecipare al festival di Deauville per presentare Jane, un documentario sulla sua vita e sulla sua carriera realizzato proprio dalla figlia.

Birkin è londinese ma è naturalizzata francese e vive Oltralpe da diversi anni. E proprio in Francia è molto popolare, soprattutto dopo aver interpretato la canzone Je T'Aime... Moi Non Plus, a fianco del compagno dell'epoca Serge Gainsbourg, nel 1968.

Dopo il successo di Blow-Up di Michelangelo Antonioni, Jane Birkin si trasferì in Francia dove iniziò a lavorare molto anche nella musica e instaurò una relazione che durerà dodici anni con Serge Gainsbourg, cantante e musicista, dal quale avrà proprio Charlotte Gainsbourg.



