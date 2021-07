Venezia 2021, in concorso Mainetti, Sorrentino e i fratelli D'Innocenzo: ecco il programma

Nel corso di una lunga conferenza stampa è stato presentato il programma completo dell'edizione numero 78 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido della cittadina lagunare dal 1° all'11 settembre. I titoli in concorso sono 19 e la pattuglia italiana è ben rappresentata da 5 film.

Si tratta di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti, America Latina di Fabio e Damiano D'Innocenzo, Qui rido io di Mario Martone e Il buco di Michelangelo Frammartino. Oltre al pre-annunciato Madres Paralelas di Pedro Almodóvar che farà da titolo d'apertura, la selezione ufficiale comprende anche Spencer di Pablo Larraín, con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana e The Power of Dog di Jane Campion, con un cast ricco di star, da Benedict Cumberbatch a Kirsten Dunst. La giuria sarà presieduta da Bong Joon-ho, regista di Parasite.

Da segnalare anche il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal con The Lost Daughter e il nuovo film di Paul Schrader, The Card Counter. Molto ricco anche il Fuori Concorso con Dune di Denis Villeneuve, The Last Duel di Ridley Scott e Ultima notte a Soho di Edgar Wright. Leone d'Oro a Jamie Lee Curtis e Roberto Benigni.

Ecco il programma completo:

CONCORSO



Madres paralelas di Pedro Almodovar

Mona Lisa and the blood moon di Ana Lily Amirpour

Un autre monde di Stephane Brizè

The power of the dog di Jane Campion

America Latina dei fratelli D’Innocenzo

L’evenement di Audrey Diwan

Competencia oficial di Gaston Duprat e Mariano Cohn

Il buco di Michelangelo Frammartino

Sundown di Michel Franco

Illusions perdues di Xavier Giannoli

Freaks out di Gabriele Mainetti

The last daughter di Maggie Gyllenhaal

Spencer di Pablo Larrain

Qui rido io di Mario Martone

On the job: the missing 8 di Erik Matti

Leave no traces di Jan P. Matuszynski

Captain Volkonogov escaped di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov

The card counter di Paul Schrader

E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Vidblysk (Reflection) di Valentyn Vasyanovych

La caja di Lorenzo Vigas

FUORI CONCORSO



Fiction:

Il bambino nascosto di Roberto Andò - FILM DI CHIUSURA

Les Choses Humaines di Yvan Attal

Ariaferma di Leonardo di Costanzo

Halloween Kills di David Gordon Green

La scuola cattolica di Stefano Mordini

Old Henry di Potsy Ponciroli

The Last Duel di Ridley Scott

Dune di Denis Villeneuve

Last Night in Soho di Edgar Wright



SERIE TV

Scenes from a marriage di Hagai Levi





Non-fiction:

Life of Crime 1984-2020 di Jon Alpert

Tranchées di Loup Bureau

Viaggio nel crepuscolo di Augusto Contento

Republic of Silence di Diana El Jeiroudi

Halleluja: Leonard Cohen, A Journey, A Song di Daniel Geller e Dayna Goldfine

DeAndré#DeAndré, Storia di un impiegato di Roberta Lena

Django&Django di Luca Rea

Ezio Bosso. Le cose che restano di Giorgio Verdelli





Proiezioni speciali

Le 7 giornate di Bergamo di Simona Ventura

La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid di Andrea Segre



Cortometraggi

Plastic semiotic di Radu Jude

The Night di Tsai Ming-Lang

Sad Film di Vasili





ORIZZONTI



Les Promesses di Thomas Kruithof

Atlantide di Yuri Ancarani

Miracol di Bogdan George Apetri

Piligrimai di Laurynas Bareisa

Il Paradiso del pavone di Laura Bispuri

Pu Bu di Chung Mong-hong

El Hoyo en la cerca di Joaquin Del Paso

Amira di Mohamed Diab

À plein temps di Eric Gravel

Cenzorka di Peter Kerekes

Wela di Jakrawal Nilthamrong

El otro Tom di Rodrigo Plà e Laura Santullo

Vera Andrron Detin di Kaltrina Krasniqi

Bodeng Sar di Kavich Neang

El gran movimiento di Kiro Russo

Once upon a time in Calcutta di Aditya Vikram Sengupta

Nosorih di Oleg Sentsov

True Things di Harry Wootliff

Inu-oh di Yuasa Masaaki



ORIZZONTI EXTRA



Land of Dreams di Shirin Neshat e Shoja Azari

Costa Brava di Mounia Akl

Mama, Ya Doma di Vladimir Bitokov

Ma nuit di Antoinette Boulat

La ragazza ha volato di Wilma Labate

7 Prisioneiros di Alexandre Moratto

The blind man who did not want to see Titanic di Teemi Nikki

La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko