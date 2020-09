Venezia 2020, Sky Cinema propone la programmazione Film da Leoni: tutti i dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale uscito poco fa, Sky ha ufficializzato una programmazione speciale per gli abbonati alla piattaforma satellitare. In occasione della 77ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Sky Cinema propone la sezione Film da Leoni, da mercoledì 2 fino a domenica 6 settembre.

La programmazione Film da Leoni sarà disponibile anche nella sezione on demand nella collezione dedicata su Sky e in streaming su NOW TV.

Sarà la Presidente di Giuria Cate Blanchett ad aprire il ciclo. Mercoledì 2 settembre verranno trasmessi tre film che la vedono protagonista; The Aviator di Martin Scorsese alle 18.10, Truth - Il prezzo della verità di James Vanderbilt con Robert Redford alle 21.15 e Carol di Todd Haynes, alle 23.15.



Imperdibile una prestigiosa prima visione. Domenica 6 settembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Drama andrà in onda L'ufficiale e la spia, l'ultimo acclamato film diretto da Roman Polanski. Il regista polacco rivisita il famoso caso Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese, in un film con Jean Dujardin, Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner.

Per tutti i giorni del ciclo Film da Leoni su Sky Cinema Due saranno proposti tre film, a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. Si inizia giovedì 3 settembre con Jackie di Pablo Larrain, con protagonista Natalie Portman, a seguire L'affido - Una storia di violenza (Leone d'Argento 2017), e alle 23.15 La favorita, acclamata pellicola di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Rachel Weisz.

Venerdì 4 settembre si comincerà con Hollywoodland, con Adrien Brody e Ben Affleck, premiato con la Coppa Volpi nel 2006. In prima serata è previsto Tutti pazzi a Tel Aviv (premio Orizzonti 2018 all'attore Kais Nashif), seguito da Foxtrot - La danza del destino di Samuel Maoz, Gran Premio della Giuria 2017.

Sabato 5 settembre apre Willem Dafoe con Van Gogh: sulla soglia dell'eternità, biopic di Julian Schnabel, seguito in prima serata da Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli, e in seconda serata dal primo capitolo della trilogia di Kieslowski con Juliette Binoche, Tre colori: Film Blu, vincitore del Leone d'Oro 1993 e Coppa Volpi a Binoche.

Domenica 6 settembre si chiude con I fratelli Sisters, western di Jacques Audiard, con Joaquin Phoenix e John C. Reilly, e in seconda serata con Il cigno nero di Darren Aronofsky, con protagoniste Natalie Portman e Mila Kunis, vincitrice del Premio Marcello Mastroianni 2010.



Sky sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia con interviste e approfondimenti all'interno di 100X100 Cinema, rubrica quotidiana condotta da Francesco Castelnuovo, in onda ogni giorno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due.

Su Everyeye trovate il programma completo ufficiale della Mostra di Venezia 2020. In questi giorni la biglietteria online della Mostra ha subito un attacco hacker. Ricordiamo che la kermesse lagunare quest'anno ha dovuto cambiare diverse procedure di accesso e di prenotazione a causa della pandemia di Coronavirus.