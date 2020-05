Venezia 2020 si farà, Alberto Barbera: 'Sarà un'edizione unica'

Dopo la smentita categorica di una possibile edizione virtuale per la Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, procedono dunque i lavori dietro le quinte per l'organizzazione dell'edizione numero 77 che si svolgerà sul lido veneziano dal 2 al 12 settembre 2020, nonostante l'incertezza del periodo attuale.

Attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, il direttore artistico della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ovvero Alberto Barbera, ha confermato che i lavori per l'edizione stanno continuando con la previsione di far partire la kermesse a settembre come da previsione e che verranno prese tutte le misure di sicurezza necessarie al suo svolgimento, vista l'attuale emergenza sanitaria, che per il periodo del Festival si spera sarà ridimensionata.

Barbera ha infatti scritto, a corredo di un video che lo mostra già sul luogo del festival: "Dal ferry boat che ieri ci ha portati al Lido di Venezia. Il Palazzo del Cinema è stato riaperto, e gli uffici popolati da chi deve organizzare la prossima Mostra del Cinema in programma dal 2 al 12 settembre. Sarà un'edizione con caratteristiche uniche nella sua storia, ed anche per questo verrà ricordata. Ancora non sappiamo esattamente che cosa si potrà fare, ma intanto procediamo con la selezione dei film e la messa a punto di un piano che possa garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza. Contiamo sul sostegno di tutti per ripartire nel modo migliore. Viva Venezia! Viva #Venezia77".

In pratica, nei prossimi giorni verrà decisa la selezione di film da presentare alla Mostra, continuando i lavori come se l'edizione dovesse svolgersi senza alcun intoppo; naturalmente a scanso di imprevisti o impossibilità varie. Staremo a vedere come verrà assemblata la 77esima edizione del Festival cinematografico più antico d'Europa.

Ricordiamo che Cate Blanchett era stata nominata Presidente di Giuria dell'edizione.