Venezia 2020, i classici restaurati andranno al Cinema Ritrovato: l'incredibile programma!

Dopo il programma completo della 35esima Settimana della Critica, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020 ha ufficializzato anche quello della sezione Classici, che presenterà una selezione di film restaurati.

Se a causa del coronavirus la prossima edizione del festival sarà all'insegna della non competitività con altri eventi, come i festival di Toronto o New York, quest'anno la raccolta Venezia Classici sarà proiettato non al Lido bensì al Cinema Ritrovato di Bologna, che si svolgerà dal 25 al 31 agosto nella città emiliana.

Ecco qui sotto la line-up completa: