Venezia 2020, Cate Blanchett sul Coronavirus:'Dobbiamo essere coraggiosi'

Cate Blanchett in questi giorni è impegnata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ricopre il ruolo di presidente della giuria. L'attrice australiana ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano la complicata situazione globale generata dalla pandemia di COVID-19, che sta condizionando anche un evento importante come la kermesse lagunare.

In conferenza stampa alla star è stato chiesto se temesse il viaggio in Italia, il primo Paese occidentale a fare i conti con il Coronavirus.

"Dobbiamo essere coraggiosi. Ogni volta che si avvia un progetto, che ci sia una pandemia o meno, sembra sempre come il primo giorno di scuola".



Cate Blanchett, ambasciatrice delle Nazioni Unite, aveva criticato la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e aveva dichiarato di non capire perchè l'agenzia delle Nazioni Unite non avesse maggiore autorità nel corso della pandemia.

"Penso che siamo una specie molto strana, che non impara dagli esempi dolorosi, ad esempio, dal terribile stress che stava subendo l'Italia. Spesso ci comportiamo in modi piuttosto ottusi, frammentati e distruttivi, il che non è particolarmente utile" ha dichiarato l'attrice.

Cate Blanchett è a capo della giuria di Venezia, composta da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold e Ludivine Sagnier.

Nel corso della kermesse è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera a Tilda Swinton, una delle attrici più apprezzate dal regista nostrano Luca Guadagnino e tra i protagonisti del suo ultimo film, Suspiria.