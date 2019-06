Venezia 2019: i nuovi film di Woody Allen e Roman Polanski potrebbero debuttare al Lido

Il Festival di Venezia si prepara ad un'edizione a dir poco esplosiva. Secondo alcune fonti citate da World of Reel, infatti, il Lido potrebbe ospitare i nuovi film di Woody Allen e Roman Polanski.

Un giorno di pioggia a New York, il film di Allen scartato da Amazon che ha portato ad una disputa legale tra il regista e il colosso di e-commerce, debutterà in Italia il prossimo 3 ottobre distribuito da Lucky Red quando non è prevista alcuna data di uscita negli Stati Uniti.

Polanski, invece, potrebbe portare al Lido il suo An Officer and a Spy, thriller basato sull'omonimo romanzo storico finzionale di Robert Harris che segue le vicende di un soldato ebreo-francese ingiustamente accusato di essere una spia tedesca.

Se il report dovesse essere confermato, il Festival di Venezia potrebbe ritrovarsi al centro di una bufera legata al movimento MeToo: entrambi i registi, infatti, hanno avuto a che fare con questioni di condotta sessuale, tanto che Amazon avrebbe deciso di non distribuire il film di Allen per paura di danneggiare la propria immagine.

La nuova edizione del Festival di Venezia, che si terrà dal prossimo 28 agosto al 9 di settembre, potrebbe anche ospitare la premiere di The Irishman, il nuovo atteso film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel. Quali altri film vorreste vedere al Lido? Diteci la vostra nei commenti.