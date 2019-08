Venezia 2019: Jennifer Kent si ritira dalla giuria della Mostra

La cineasta australiana Jennifer Kent non potrà partecipare in qualità di giurata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre. Kent lo scorso anno è stata l'unica donna a partecipare alla kermesse lagunare in concorso con il discusso Nightingale.

IndieWire ha chiesto un commento ai rappresentanti della regista che hanno spiegato come Jennifer Kent stia affrontando una questione familiare urgente in Australia che le impedisce di presenziare alla Mostra:"A causa delle pressanti questioni familiari in Australia, Jennifer si rammarica di non essere in grado di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. Adora la Mostra, che lo scorso anno ha assegnato due prestigiosi premi a Nightingale e Jennifer non vede l'ora di far parte della giuria del concorso, sperando di tornare al Lido per partecipare ad una futura edizione del festival".

Sul sito della Biennale il nome di Jennifer Kent è stato sostituito con quello della regista di American Psycho, Mary Harron, che avrebbe dovuto far parte della giuria di Orizzonti.

The Nightingale di Jennifer Kent lo scorso anno vinse il Premio Speciale della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni al miglior giovane attore, Baykali Ganambarr. Kent si era già espressa sulla mancanza della parità di genere alla Mostra:"Penso che sia un problema, speravo ce ne fossero di più. Ci sono donne incredibili che fanno film. E dobbiamo vederle, devono essere al festival e avere le opportunità che stanno avendo gli uomini".

Un'altra polemica piuttosto pressante riguarda la presenza di Roman Polanski alla kermesse.