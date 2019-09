Venezia 2019, come vedere la premiazione in diretta: in gara anche Joker e Joaquin Phoenix

Tra pochi minuti inizierà la cerimonia di premiazione della 76esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che si conclude oggi con l'assegnazione dell'ambito Leone d'Oro.

Per seguire l'evento, condotto dalla Madrina del Festival Alessandra Mastronardi, vi basterà sintonizzarvi dalle 18:45 su Rai Movie, che trasmetterà la premiazione in diretta.

Tra i favoriti Roman Polanski con il suo dramma a tinte spy J'Accuse e Joker di Todd Phillips, che oltre ad essere in gara per il Leone d'Ore ha (quasi) in pugno la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile grazie allo straordinario lavoro di Joaquin Phoenix. Per l'attore sarebbe il secondo riconoscimento personale al Lido, dopo quello ricevuto nel 2012 per la prova in The Master di Paul Thomas Anderson.

Occhio anche ad Ema di Pablo Larrain sia per il Leone che per l'interpretazione della protagonista Mariana Di Girolamo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker e alla recensione di J'Accuse, film "scandalo" la cui presenza al Lido ha scatenato non poche polemiche fin dal primo giorno di Festival, quando la presidente di giuria Lucrecia Martel in conferenza stampa ha attaccato il regista Roman Polanski, gettando una pesante ombra sulle possibilità di vittoria del suo titolo. Una sua ipotetica vittoria oggi sarebbe clamorosa, date le circostanze iniziali.