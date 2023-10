Venerdì 13: la storia del film perduto su Jason, la conoscete?

Blumhouse voleva realizzare un reboot di Venerdì 13, mentre il regista di Venerdi 13 - Jason vive avrebbe voluto realizzare un altro capitolo della saga, ma non c’è mai riuscito.

Tom McLoughlin, regista di Jason Vive, aveva già in mente il titolo e la trama per un ulteriore capitolo della saga: “Originariamente, il titolo di Jason vive era Jason è tornato. La Paramount ha pensato che avremmo potuto far arrabbiare un certo numero di persone e che avevano già abbastanza problemi con il franchise di Jason. Così mi hanno detto di inventare qualcosa di diverso e io ho pensato a Jason vive. Così, quando ho deciso di realizzare un ulteriore sequel, il titolo è tornato ad essere quello: Jason è tornato. Ma poi ho pensato: "No, io amo Jason non muore mai, perché è più o meno quello che è successo adesso. C'era qualcosa che mi faceva pensare fosse migliore di Jason è tornato.”

Sfortunatamente, dopo la realizzazione di Jason Vive, McLoughin si è fatto da parte e ha abbandonato il franchise, anche a causa dei numerosi problemi con i diritti d’autore. Ma nell’intervista con Bloody Disgustin, il regista ha affermato di stare ancora lavorando a “Jason non muore mai”:

“A distanza di trentadue anni, ci ho pensato e ho avuto un mucchio di idee diverse che alla fine si sono concretizzate. Ho pensato: "Lo farò". So che la causa è andata avanti per sette, otto anni? Ma sembrava che si stessero avvicinando a una sorta di compromesso. Mi era giunta voce che si sarebbe arrivati a una soluzione. In quel lasso di tempo, l'anno scorso, ho scritto l’intero film.”

Il nuovo capitolo di Venerdì 13 cancellerebbe temporalmente tutto quello che è stato realizzato dopo “Jason vive”, quindi “il sangue scorre di nuovo”, “Incubo a Manhattan”, “Jason va all’inferno” e “Jason X”. Un film stand-alone sequel della pellicola del 1986, con elementi molto simili. Ma McLoughin sembra non essere l’unico a lavorare su un nuovo capitolo della saga, pare infatti fosse in lavorazione un nuovo film segreto di Venerdì 13.