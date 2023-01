Venerdì 13, il regista del film originale sta lavorando al reboot! I dettagli

A causa di un'aspra battaglia legale tra il regista del primo film Sean S. Cunningham e l'autore Victor Miller, il franchise di Venerdì 13 è forse l'unico tra le grandi saghe horror a non essere preso in considerazione per nuovi capitoli sul grande schermo. Qualcosa si è mosso negli ultimi mesi con l'annuncio di una serie prequel.

A svilupparla sarà lo sceneggiatore del primo film, Victor Miller. Nelle ultime ore è arrivata la risposta del regista.



Sean S. Cunningham sta lavorando ad un reboot del film insieme a Jeff Locker e il regista Jeremy Weiss. L'idea è nata dall'ultimo lavoro sviluppato dal trio, l'horror The Night Driver. Nel frattempo la causa legale su Venerdì 13 si è chiusa ma non risolta.



Bloody Disgusting ha parlato del progetto reboot con Jeff Locker:"Sean mi ha assunto per scrivere The Night Driver, e dopo aver lavorato a stretto contatto con lui e il regista Jeremy Weiss abbiamo parlato naturalmente di Venerdì 13. Io e Jeremy abbiamo lanciato il nostro sogno di un reboot di Venerdì 13, con la benedizione di Sean per continuare a svilupparlo con lui".



"Ovviamente la serie prequel ha riacceso l'interesse per un nuovo film quindi speriamo che l'entusiasmo circostante ispiri entrambe le parti a riunirsi e ci dia di nuovo Jason sul grande schermo per la prima volta in 14 anni" ha confessato speranzoso lo sceneggiatore.



Per quanto riguarda il piccolo schermo, Bryan Fuller sarà coinvolto nel progetto tv di Venerdì 13, come annunciato lo scorso ottobre. Siete pronti al ritorno di Jason Voorhees?