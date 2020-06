Venerdì 13, il nuovo capitolo sarà firmato Blumhouse? Risponde Jason Blum

I fan della saga di Venerdì 13 stanno aspettando da anni l'arrivo di un nuovo episodio che riporti il franchise del temibile Jason ai fasti del passato, e la risposta potrebbe essere la Blumhouse di Jason Blum.

Tuttavia, anche se negli ultimi anni infatti il celebre produttore, considerato il nuovo padrino dell'horror americano, ha riabilitato alcuni franchise molto importanti come Halloween e più recentemente L'Uomo Invisibile, Blum ha spiegato che sebbene la voglia di cimentarsi anche con questa sfida sia altissima, un reboot di Venerdì 13 firmato Blumhouse potrebbe non arrivare presto.

Infatti, dopo l'ultimo film della saga uscito nel 2009, i diritti del franchise slasher sono finiti in una disputa legale. Quando gli è stato chiesto se sarà lui a produrre il prossimo episodio, Blum ha risposto: "Mi faccio la stessa domanda! Non ho una risposta a questo argomento. Ma come ho detto in precedenza, mi piacerebbe farlo anche se è molto complicato al momento. Spero che un giorno la situazione possa risolversi. So che non è la risposta che volete sentire, perché anche io vorrei che il film arrivasse subito, ma purtroppo al momento è impossibile."

La battaglia legale sulla saga dipende dal titolo del film Venerdì 13 e l'iconica figura di Jason Voorhees: nonostante il celebre assassino con la maschera da hockey arrivi solo nel terzo episodio della saga, la sua immagine è indissolubilmente legata al franchise e al suo titolo, dunque sebbene sia possibile guadagnare sui diritti del brand "Venerdì 13", quelli su Jason rimangono apparentemente slegati.

