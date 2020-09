Venerdì 13: Jason più letale che mai nel trailer di questo fan film

E' stato diffuso in rete il trailer di Friday the 13th: Never Hike in the Snow, un film amatoriale realizzato dai fan e dedicato interamente a uno dei personaggi più celebri del cinema slasher, ovvero Jason Voorhees, il protagonista/antagonista principale della serie horror di Venerdì 13. Potete visualizzare il trailer in calce a questa news.

Il trailer della pellicola, che durerà una trentina di minuti, inizia con un uomo che cammina sopra un terreno innevato. Quando l'uomo smette di trattenere il respiro, Jason irrompe alle sue spalle da dietro un albero, brandendo arco e frecce. L'uomo ricomincia a correre scappando, ma non prima che Jason prenda con cura la mira e scocchi la sua freccia nella direzione dell'uomo.

Never Hike in the Snow è ambientato tre mesi prima di Never Hike Alone, un precedente fan film sempre su Jason che acquisì molta popolarità nel 2017. Entrambi i film sono stati realizzati dallo stesso team creativo, alla Womp Stomp Films. La regia è di Vincente DiSanti e il film sarà pubblicato il 13 ottobre prossimo; intanto è stato annunciato che la produzione di un ulteriore fan film è già cominciata. Titolo: Never Hike Alone II: Never Hike Again.

Intanto, sul fronte della saga cinematografica ufficiale di Venerdì 13 tutto tace per una questione di diritti d'autore. L'ultima voce voleva la Blumhouse interessata a un nuovo film della saga: "Come ho detto in precedenza, mi piacerebbe farlo anche se è molto complicato al momento. Spero che un giorno la situazione possa risolversi. So che non è la risposta che volete sentire, perché anche io vorrei che il film arrivasse subito, ma purtroppo al momento è impossibile".

