Venerdì 13, nuovo film segreto in sviluppo? L'sms di Jason a New Line non lascia dubbi

La saga di Venerdì 13 è pronta a tornare, o almeno questo si evincerebbe dal singolare nuovo post pubblicato sui social network dall'account ufficiale della famosa casa di produzione New Line Cinema.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, lo screen di un cellulare mostra la notifica di un sms inviato nientemeno che da Jason Vorhooes, che a quanto pare starebbe tentando di mettersi in contatto con i tipi di New Line: "Che cosa credete che voglia da noi Jason Vorhooes?", domanda la didascalia del post ai follower della pagina, che ovviamente non ha fatto che alimentare i recenti rapporti secondo cui un nuovo film della saga di Venerdì 13 sarebbe segretamente in fase di sviluppo.

New Line ha distribuito gli ultimi quattro film del franchise, a cominciare da Jason Goes to Hell: The Final Friday del 1993. Un nuovo film di Venerdì 13 è stato precedentemente anticipato nell'agosto 2022 dal produttore cinematografico Roy Lee, già dietro a diversi film horror come The Ring, Blair Witch e It. "Un nuovo film di Venerdì 13 è qualcosa che mi piacerebbe realizzare. Forse potreste avere delle novità a riguardo entro la fine dell'anno...", aveva detto in un'intervista di qualche settimana fa.

Per diverso tempo la saga di Venerdì 13 è rimasta invischiata in una faida per i diritti legali, al punto che nel 2020 anche la Blumhouse voleva realizzare un film su Jason. Voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere un nuovo episodio del franchise? Ditecelo nei commenti!