Venerdì 13, una celebre location apre le porte ai fan: ecco da quando si potrà visitare

La celebre location di uno degli slasher più iconici della storia del cinema sta per aprire finalmente le porte ai fan. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, infatti, questa primavera sarà possibile visitare il Camp Crystal Lake dell'originale Venerdì 13.

Promettendo una "raccolta di esperienze straordinarie" tra cui visite guidate ed eventi speciali, i Crystal Lake Tours si svolgeranno al Camp No-Be-Bo-Sco di Hardwick, in New Jersey, in determinati fine settimana tra il 16 aprile e il 6 giugno 2021 e includeranno dei tour più brevi per visitare il lago, dei tour estesi e dei tour con attività speciali.

Il franchise horror con protagonista Jason Voorhees, lo ricordiamo, è nato nel lontano 1979 proprio grazie alla pellicola diretta da Sean S. Cunningham, e a partire da quel momento sono stati diversi gli episodi sviluppati, giungendo fino al 2009 con l’ennesimo tentativo di rivitalizzare l’interesse degli spettatori verso il personaggio.

A proposito del rilancio della saga, lo scorso novembre Jason Blum ha confermato la volontà della Blumhouse, già dietro il grande successo del recente ritorno di Halloween, di realizzare un nuovo reboot di Venerdì 13 che riporti ancora una volta in auge il celebre killer con la maschera da hockey. Tuttavia, al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul progetto.

