Venerdì 13, la Blumhouse vuole ancora realizzare un reboot del franchise horror

Il super produttore Jason Blum della Blumhouse Productions, già dietro ai grandi successi di Paranormal Activity, Get Out - Scappa e del reboot cinematografico di Halloween di David Gordon Green, aveva parlato lo scorso giugno della volontà di rilanciare anche l'amatissimo franchise di Venerdì 13.

A quattro mesi di distanza, adesso, sempre Blum si dice ancora intenzionato e ardentemente desideroso di portare avanti questo progetto, specie seguendo il modello già adottato per la saga horror di John Carpenter, di cui sono in uscita i prossimi due anni gli attesissimi Halloween Kills e Halloween Ends, che chiuderanno definitivamente il franchise.



Parlando infatti con CinePOP, lo stesso Blum ha confermato di essere ancora interessato a riavviare il franchise di Venerdì 13. Alla domanda su quale saga horror cinematografica volesse rebootare di più, così, il produttore ha risposto senza troppo pensarci: "Lo dico da anni, ma senza dubbio Venerdì 13. Vorrei produrre un nuovo film". La dedizione e la testardaggine di Blum gli hanno già permesso di raggiungere dei successi incredibili, e siamo certi che al momento giusto riuscirà a raggiungere anche quest'altro piccolo ma per lui importante traguardo.



Al momento la saga di Venerdì 13 conta la bellezza di 12 capitoli all'attivo, dunque sarebbe senz'altro logico e coerente produrre un reboot che sarebbe il 13° capitolo di una saga che ha proprio quel numero nel nome.



