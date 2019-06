Il Vendicatore più forte in Avengers: Endgame? L'insospettabile scelta in un fumetto

Il più forte Vendicatore di Avengers: Endgame non è Iron Man, né Hulk e né tantomeno Thor, il dio del tuono. Un ironico fumetto comparso sul web mostra chi, secondo i fan, è il vero Vendicatore più potente nel film dei fratelli Anthony e Joe Russo. Un nome insospettabile e al quale nessuno probabilmente ha mai pensato.

La pagina u/thelostcolorkid ha condiviso una pagina di fumetto che si riferisce al ratto che ha fatto scattare l'interruttore del Quantum Realm, permettendo a Scott Lang di sfuggire finalmente al Reame Quantico dopo cinque anni. Ed è proprio lui, il ratto, il Vendicatore più potente, celebrato nel fumetto diventato in queste ore virale.



Nelle vignette si vede il roditore incontrare Stan Lee, il quale spiega come il ratto sia l'unica soluzione che hanno gli Avengers per sconfiggere Thanos una volta per tutte, rendendolo di fatto il più importante e il più forte Vendicatore del film.

Sull'argomento ha scherzato anche Joe Russo, co-regista del film:"Questo è il fatto, il topo ha salvato l'intero universo. Si tratta di una grande coincidenza, quindi il dottor Strange ha visto questa possibilità in 14 milioni di evoluzioni finali. Negli altri milioni di possibilità, il topo non ha premuto il pulsante".

Topo o meno, Avengers: Endgame si sta confermando come uno dei più grandi incassi nella storia del cinema. Endgame ha superato Titanic, piazzandosi al secondo posto nella classifica dei maggiori introiti di sempre.

Meno di 60 milioni lo distanziano da Avatar e quindi dalla vetta si fa sempre più vicina.