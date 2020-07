La vendetta di un uomo tranquillo, la scommessa vinta dell'attore Raúl Arévalo

Questa sera alle 21:20 su Rai 4 andrà in onda La vendetta di un uomo tranquillo, film che nel 2016 segnò l'esordio alla regia di Raúl Arévalo dopo una lunga e prolifica carriera d'attore passata non solo nella patria Spagna ma anche al di fuori con ruoli di rilievo in produzioni hollywoodiane importanti.

La pellicola fu presentata in Concorso nella sezione Orizzonti della 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia così come al Toronto Film Festival dove venne acclamato dalla critica presente alle manifestazioni, ma non tutto fu semplice all'epoca della produzione del film. Raúl Arévalo aveva acquisito una certa notorietà in patria, ma non tale da convincere i produttori a garantirgli un budget importante per il film; dopo più di quattro anni in cerca di finanziamenti, Arévalo stava quasi per desistere fino a quando non venne contattata la casa di produzione Roulette Media. Quest'ultima aveva già finanziato il film La vida inesperada, dove Arévalo era uno dei protagonisti e acconsentì dopo varie trattative a versare 1.2 milioni di euro per il budget nonché il supporto di Radio Televisión Española.

Le riprese si svolsero quindi tra il luglio 2015 e le sei settimane successive. Dopo la presentazione nel circuito festivaliero di quegli anni, la pellicola venne nominata a ben 11 Premi Goya, gli Oscar del cinema spagnolo, dove riuscì a conquistarne 4: film, attore non protagonista a Manolo Solo, regia per Arévalo e sceneggiatura originale, scritta da Raúl Jiménez e David Pulido.

Come potete facilmente leggere nella nostra recensione, La vendetta di un uomo tranquillo è un thriller drammatico mosso da un sentimento primordiale, di pancia, dove la narrazione si concentra sulla minuziosa costruzione dei diversi personaggi. Un esercizio di lodevole stile che, in un certo senso, nella progressiva evoluzione della follia che lo attraversa sembra quasi richiamare alla memoria l'intramontabile Cane di paglia di Sam Peckinpah.