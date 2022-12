Il mio nome è vendetta da record su Netflix: è l'italiano più visto di sempre!

Abbiamo parlato proprio stamattina del nuovo record di Netflix stabilito da Trolll, fantasy folkloristico danese diventato il film non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma, ma a quanto pare c'è da andare fieri anche di Il mio nome è Vendetta.

Ebbene si, dato che stando ai nuovi dati raccolti, infatti, l'action in salsa John Wick con Alessandro Gassman diretto da Cosimo Gomez e prodotto da Colorado Film arrivato in esclusiva su Netflix il 30 novembre scorso, è andato in trend sulla piattaforma con la bellezza di 32,49 milioni di ore di riproduzione: un risultato non solo ottimo per il titolo italiano, ma letteralmente storico, che rappresenta un record assoluto per le produzioni Netflix Italia sia per quanto riguarda i film sia per quanto riguarda la serie televisive.

Certo siamo ben lontani dal successo di Troll (75,8 milioni di ore), ma i numeri di Il mio nome è vendetta sono tra i più alti di sempre su Netflix non solo per l'Italia, ma proprio per la categoria 'film in lingua non inglese': sotto al nuovo primato del fantasy scandivano infatti ci sono soltanto Blood Red Sky (35.93 milioni), Granchio nero (35.92), Dalla mia finestra (33.25) e appunto il nostro Il mio nome è vendetta a 32 milioni: che però è uscito da una sola settimana, e secondo gli analisti finirà col rientrare comodamente tra i primi dieci di sempre sui primi 28 giorni, traguardo mai raggiunto per un titolo italiano, film o serie.

Insomma, un grande in bocca al lupo all'action nostrano: se ve lo siete perso, recuperate il trailer di Il mio nome è vendetta.