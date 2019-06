La vendetta di John Rambo nel primo trailer italiano di Rambo: Last Blood

Sylvester Stallone è protagonista del primo trailer doppiato in italiano di Rambo: Last Blood, quinto capitolo del celebre franchise che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre, distribuito da Notorious Pictures. Il film vede il ritorno di Sly nel ruolo che, insieme a quello di Rocky Balboa, contribuì a renderlo noto nel mondo.

Rambo 5: Last Blood vede John Rambo, veterano del Vietnam, tornare finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell'Est.

Nonostante abbia vissuto lontano da casa, invischiato in varie vicende tra lo stato di Washington, l'Afghanistan e la Birmania, Rambo sembra non riuscire proprio a rimanere estraneo a situazioni che lo portano lontano dalla sua terra natia.



Il cast di Rambo: Last Blood - titolo che fa riferimento al primo film, in origine intitolato Rambo: First Blood - è composto anche da Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Adrianna Barraza.

Le riprese del film si sono svolte tra la Bulgaria e Tenerife.

Sly ha svelato la trama del film, sostenendo che tanti si faranno male nella storia che Rambo: Last Blood andrà a raccontare.

Un film diverso dagli altri capitoli, proprio perché Rambo inizialmente sarà tornato nel ranch di famiglia, per iniziare finalmente una vita tranquilla. Prima che il destino nuovamente lo riporti in mezzo alla polvere e al fuoco.