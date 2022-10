La vendetta di Halloween, Michael Dougherty sul sequel:'Nessun nome del cast originale'

Negli USA, a distanza di 15 anni dalla sua uscita, è finalmente sbarcato nelle sale cinematografiche La vendetta di Halloween, l'horror di Michael Dougherty che all'epoca venne dirottato in home video, provocando un grande danno economico, considerando l'incredibile successo di pubblico testimoniato dalle vendite del dvd.

Il film antologico di Dougherty - che nel 2019 aveva parlato di un sequel di La vendetta di Halloween - comprende un cast ricco di star come Brian Cox, Anna Paquin e Dylan Baker, ma il regista di Godzilla: King of the Monsters ha svelato, nel corso di un'intervista a Nerdist, che nessuno di loro tornerà nel sequel del film, nemmeno in ruoli differenti.



"No, perché penso che sia l'approccio e lo stile di American Horror Story. Preferirei rimanere coerente. Se riportassi indietro i membri del cast sarebbero negli stessi ruoli, non che al momento sia in programma. Per me mi caccerebbero. Mi piace in American Horror Story, penso che funzioni per loro ma se lo facessimo sembrerebbe che li stiamo soltanto derubando. Se ho imparato qualcosa da questa esperienza è che è tutta una questione di pazienza e perseveranza".



Ambientato in una cittadina dell'Ohio, La vendetta di Halloween vede quattro storie terrificanti intrecciarsi proprio nella notte di Halloween. Una giovane donna travestita da Cappuccetto Rosso si avventura da sola in un bosco, un padre di famiglia che in realtà è un serial killer cerca una zucca per suo figlio, un gruppo di ragazzini si reca sul luogo di una tragedia per organizzare uno stupido scherzo e un anziano scontroso combatte contro un demone di nome Sam, uno gnomo con la testa a forma di zucca.



Dougherty ha però smentito che il sequel possa riguardare le origini di Sam. Sul nostro sito potete recuperare la nostra recensione di La vendetta di Halloween.