Il mio nome è vendetta, il film italiano dei record su Netflix tornerà con un sequel?

Il nuovo film action con Alessandro Gassman Il mio nome è vendetta è da record su Netflix per il mercato italiano, e in perfetto stile Hollywood visto il successo il regista Cosimo Gomez sta già pensando al sequel.

Nel corso di una nuova intervista promozionale concessa in esclusiva da Cinecittà News, infatti, Gomez ha ammesso i piani per un sequel di Il mio nome è vendetta:

"Questo è il mio terzo film" ha dichiarato il regista ai microfoni del sito. "Gli altri due sono di taglio diverso e hanno avuto un pubblico molto minore: Brutti e cattivi ancora viene visto su RaiPlay, spero che accada anche per il recente Io e Spotty. Allo stesso tempo il vantaggio d’aver esordito dopo i 50 anni è che rimango con i piedi per terra. La cosa più bella in questo momento è la possibilità di partire con altri progetti e con più fiducia da parte produttori. Il mio nome è vendetta ha un finale che anticipa un sequel, e anche se non c’è ancora la luce verde sia io che gli altri sceneggiatori abbiamo molte idee su come andare avanti. E con Alessandro Gassman ci auguriamo proprio di farlo."

