Io sono vendetta: di cosa parla il film con John Travolta che cita Pulp Fiction?

Stasera su Italia 1 a partire dalle 21:20 torna in onda Io sono vendetta, action thriller del 2016 con protagonista John Travolta e diretto dal regista Chuck Russell.

Il film racconta la storia di Stanley Hill, un ex membro delle forze speciali statunitense: il protagonista perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio, e quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché lo giudica come un testimone inaffidabile, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé. Tra colpi di scena, tanta azione, atmosfere noir e doppi giochi, Stanley scoprirà una vera e propria cospirazione ai suoi danni e soprattutto che la morte della moglie potrebbe non essere stata casuale.

Io sono vendetta originariamente era stato concepito per la regia di William Friedkin e con Nicolas Cage nella parte del protagonista, ma a causa di alcuni problemi di produzione entrambi lasciarono il progetto, che capitò sulla scrivania di Travolta nel febbraio 2015.

Curiosamente lo slogan promozionale del film, "Farò calare la mia vendetta su di loro", è un riferimento diretto ad una frase di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, opera che risollevò la carriera dello stesso Travolta a metà degli anni '90.

