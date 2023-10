VelociPastor 2, arriva il sequel dello scult sul pastore Velociraptor

VelociPastor 2 ha concluso ufficialmente le sue riprese e vedrà ben presto la luce, se sul grande schermo o esclusivamente online, questo è ancora da capire.

Per chi se lo stesse chiedendo, la pellicola è un sequel di VelociPastor, scult diretto da Brendan Steere. L’opera, nata incredibilmente da un errore del telefono del regista che invece di scrivere Velociraptor scrisse Velocipastor, parla di un prete (Doug Jones) che trova una reliquia durante un viaggio in Cina, quest’oggetto gli permette di trasformarsi in un dinosauro ogni volta che si infuria. Il pastore decide quindi di combattere e sconfiggere i criminali grazie al suo “superpotere”.

Il primo capitolo di questa bizzarra saga fu realizzato con appena trentaseimila dollari, donati da un conoscente del regista. Il film ha ottenuto una discreta attenzione grazie al suo tono dissacrante e parodistico di determinati film cult, come ad esempio Un Lupo americano mannaro a Londra di John Landis (qui potete trovare la nostra recensione di Un Lupo americano mannaro a Londra). Il secondo è stato realizzato grazie al Crowdfunding e sarà “ambientato” in Italia, la sinossi recita: “Doug e Carol si recano nella città portuale di Milano, dove devono risolvere una serie di omicidi commessi da un assassino mascherato durante un festival italiano della fertilità. E spie sovietiche. Oh, c'è anche l'INTERPOL.”

Già da questa trama è possibile immaginare alcune delle sorprese che il film ci potrebbe riservare. E voi guarderete VelociPastor 2? Fatecelo sapere nei commenti.