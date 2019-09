La veloce crescita di Finn Wolfhard tra un IT e l'altro in una foto dal dietro le quinte

Se nel romanzo e nel film da IT: Capitolo Uno e IT: Capitolo Due trascorrono la bellezza di 27 anni, mostrandoci i Perdenti sia in fase pre-adolescenziale che da quarantenni affermati, tra i due film nella realtà sono trascorsi soli due anni, tempo che è comunque bastato a Finn Wolfhard per crescere a dismisura.

Il problema era già stato affrontato in passato, quando Andy Muschietti e i produttori avevano specificato che l'attore era cresciuto troppo per essere identico alla sua forma bambina mostrata nel primo capitolo, tanto che sono stati necessari dei ritocchi in post-produzione, ma grazie a una nuova foto dal set condivisa proprio da Wolfhard sul suo profilo Instagram, possiamo adesso vedere direttamente gli effetti dello sviluppo in fase adolescenziale.



Come si può notare serenamente nella foto, infatti, la giacca che indossava nel film del 2017 nella scena del Bar Mitzvah di Stanley Uris gli calza davvero piccola e stretta, sottolineando l'incredibile e veloce sviluppo che il ragazzino ha avuto in appena due anni e che abbiamo già avuto modo di vedere in Stranger Things 3.



IT: Capitolo Due vede Bill Hader nei panni di un Richie Tozier adulto, mattatore assoluto del film attualmente in tutte le sale italiane. Avete già letto la nostra recensione di IT: Capitolo Due?