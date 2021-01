Ecco dove vedremo Tom Holland indossare i panni di Spider-Man prima del nuovo film

Dopo più di un anno senza film al cinema, il 2021 segnerà il ritorno del MCU sul grande schermo, e tra i titoli più attesi avremo anche Spider-Man 3. Eppure, l'Uomo Ragno di Tom Holland farà un'altra piccola apparizione prima di tornare in film tutto suo...

No, purtroppo non si tratta di un film o di una serie tv targata Marvel Studios, ma per chi avrà modo di visitare l'Avengers Campus di Disneyland Resort in California alla sua riapertura (per ora ancora ignota vista la corrente situazione sanitaria), troverà il nostro amichevole Spider-Man di quartiere lì ad attenderlo.

Come vi abbiamo riportato in precedenza, infatti, Tom Holland darà voce allo Spider-Man dell'Avengers Campus, e ora è lui stesso a spiegarci in che capacità.

In un video promozionale di Disney Parks, Holland illustra in breve in cosa consisterà l'attrazione denominata WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure.

"Peter Parker ha dato il via a un'iniziativa chiamata WEB, ovvero Worldwide Engineering Brigade, e sta presentando questo nuovo ritrovato della tecnologia che hanno inventato, il WEB Slinger Vehicle" spiega l'attore "Dovrebbe anche guidare gli spettatori in tour, ma qualcosa va storto, e avrà bisogno dell'aiuto di tutti per salvare ancora una volta la giornata".

Certo bisognerà vedere se i parchi riusciranno ad aprire prima di dicembre, mese in cui dovrebbe debuttare nelle sale Spider-Man 3, ma in ogni caso, aiutare Spidey a risolvere un problema da veri supereroi sarà sicuramente un'aggiunta fenomenale all'esperienza dei visitatori.