Vedremo mai Ironheart nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo Avengers: Endgame si parla continuamente del futuro del Marvel Cinematic Universe e di quali nuovi personaggi potrebbe presentare la Marvel al suo pubblico nel corso di questi anni.

Tra i nomi più gettonati, naturalmente, il personaggio di Ironheart, fortemente voluto da Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe. Nei fumetti la giovanissima Riri Williams sostituisce Tony Stark come Iron Man diventando, per l'appunto, la supereroina Ironheart; ora che in Avengers: Endgame Tony Stark è morto, sacrificandosi per eliminare per sempre Thanos, per molti l'introduzione di Ironheart sembra una cosa naturale e plausibile.

Poco dopo la release di Avengers: Infinity War, in tempi meno sospetti, un rumor voleva proprio un film su Ironheart in possibile sviluppo ai Marvel Studios ma quella voce di corridoio non è mai stata né confermate né smentita.

Intervistato a riguardo, Kevin Feige, il presidente dello studio, ha spiegato: "Ironheart è un gran personaggio ed è stato divertente vedere come si è evoluto nei fumetti. Ho visto cosa ha detto Robert a riguardo, naturalmente. Ma di nuovo, il futuro... chissà...". Una risposta piuttosto vaga, Feige-Style, che non aggiunge nulla di nuovo ma lascia intendere che, almeno qualche discussione in merito, c'è stata.

Voi cosa ne pensate di una possibile introduzione di Ironheart in questo universo?