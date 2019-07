Vedova Nera vs. Taskmaster nel primo concept ufficiale di Black Widow

Come saprete, al San Diego Comic-Con è stato ufficializzato il film dedicato alla Vedova Nera, Black Widow, per il prossimo maggio 2020, confermando, inoltre, che Taskmaster ne sarà il villain, sebbene ancora non sappiamo chi lo interpreterà.

Se la descrizione del filmato mostrato in esclusiva al Comic-Con non vi è bastata, l'artista Andy Park ha diffuso in rete, in maniera ufficiale, un primo concept art esclusivo per Black Widow che ci mostra la nostra Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera (Scarlett Johansson) combattere, per l'appunto, Taskmaster.

Il personaggio di Taskmaster, a giudicare da questo concept ufficiale, sembra sia stato 'rivisitato' leggermente nel suo look e, sebbene il costume sia piuttosto fedele alla controparte cartacea (ha addirittura lo scudo, chissà se avrà la spada!), la maschera potrebbe far storcere, almeno inizialmente, il naso ai fan. Infatti, sebbene il design ricordi vagamente un teschio (se notate bene ha anche dei 'denti'), i fan potrebbero trovarlo troppo lontano da quello del fumetto.

Certo è che per giudicare al meglio il suo look bisognerà attendere un filmato ufficiale dove vedremo il personaggio in movimento!

Black Widow sarà il primo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe ed uscirà il 1° maggio 2020.