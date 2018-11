Vedova Nera: la sinossi che gira sul web non è ufficiale

Uno dei prossimi progetti di casa Marvel Studios sarà una pellicola stand-alone dedicata al personaggio della Vedova Nera che vedrà Scarlett Johansson come protagonista e Cate Shortland impegnata in cabina di regia.

Sul film, naturalmente, sono iniziati a circolare i primi rumor, compresa una potenziale sinossi che è rimbalzata in rete e su varie testate web. La sinossi recitava: "Alla nascita la Vedova Nera (alias Natasha Romanova) viene data al KGB, che la spinge a diventare la spia perfetta. Quando l'U.S.R.R. crolla, il governo tenta di ucciderla e l'azione si sposta a New York, ai giorni nostri, dove è una spia freelance. Lo stand-alone vedrà la Romanoff vivere negli Stati Uniti d'America 15 anni dopo la caduta dell'Unione Sovietica".

Questa potenziale sinossi del film dedicato alla Vedova Nera, però, è stata smentita da David Hayter. Lo sceneggiatore ha confermato ai microfoni di Discussing Film che questa sinossi trapelata in rete è quella del suo vecchio copione, scritto per un film mai realizzato per la New Line Cinema prima della nascita dei Marvel Studios, e non, dunque, della pellicola che sarà realizzata adesso: "Qualcuno ha inserito una sinossi del film in arrivo ma basandosi sulla mia vecchia sceneggiatura, perché il mio copione era semplicemente una storia di origini.".

Il film, secondo i report, dovrebbe arrivare a maggio 2020.