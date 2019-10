Vedova Nera: le riprese si sposteranno in Georgia per tutta la settimana

Il film standalone su Vedova Nera, come saprete, sarà quello che inaugurerà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e a quanto pare i lavori sulle riprese non sono ancora del tutto terminati, come riportato in precedenza.

Se è vero che le riprese principali si sono effettivamente concluse, con tanto di festa di fine riprese, alcune riprese aggiuntive e secondarie devono ancora svolgersi e parte di queste verranno svolte a Macon in Georgia, dove Cate Shortland e parte della troupe si stabiliranno per tutta la settimana. Queste si svolgeranno all'iconica stazione di Macon tra lunedì e martedì con alcuni video che sono già trapelati online e che mostrano alcuni veicoli riportanti la targa di Albany (New York), suggerendo che la letale ex-spia dello Shield si prenderà una pausa dalla grande città.



Recentemente, David Harbour ha annunciato la fine delle sue riprese. Nella pellicola ricordiamo che Harbour interpreta Red Guardian, del quale aveva raccontato in precedenza: "Durante la guerra fredda gli americani stavano sviluppando armi nucleari, così come i russi. Così a un certo punto gli americani hanno potuto sviluppare una nuova arma, Captain America, mentre i russi in risposta hanno sviluppato Red Guardian. Per questo è molto frustrato, e ha dei sentimenti piuttosto complicati su questo aspetto particolare. Ma poi l'Unione Sovietica è caduta e molte cose sono state abbandonate circa il lavoro su di lui, e adesso lo troviamo in un posto molto diverso nella sua vita".



A quanto pare Robert Downey Jr. sarà nel cast di Black Widow: il film su Natasha Romanoff sarà ambientato nel lasso di tempo immediatamente successivo agli eventi di Captain America: Civil War, quindi la presenza di Iron Man era dunque preventivabile visto che all'epoca Tony era vivo e vegeto. Vedova Nera uscirà il 1° maggio 2020 per la regia di Cate Shortland. Nel cast anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, Rachel Weisz in quelli di Melina alias Iron Maiden, O-T Fagbenle in quelli di Rick Mason e Ray Winstone in un ruolo non rivelato, mentre Taskmaster sarà uno dei villain del film.