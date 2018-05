Vedova Nera: quante registe hanno incontrato i Marvel Studios?

Mentre Avengers: Infinity War supera gli 800 milioni di dollari al box-office mondiale, i Marvel Studios continuano a sviluppare le pellicole che vedremo nei prossimi anni. Tra queste c'è il film stand-alone sulla Vedova Nera.

Jac Schaeffer sta scrivendo la sceneggiatura ed ha incontrato l'attrice e produttrice Scarlett Johansson per parlare della storia che, secondo alcuni rumor, potrebbe coinvolgere addirittura il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan.

Visto che i Marvel Studios potrebbero spingere per una release nel 2020, lo studio sta già incontrando svariate registe per la pellicola. Quante? Secondo un report di Variety la Marvel avrebbe già incontrato più di 65 registe. Ovviamente, per ora, lo studio non ha ancora deciso a quale di queste registe affidare il film dedicato alla Vedova Nera.

Non abbiamo tutti i 65 nomi ma tra le registe contattate ci sono Deniz Gamze Erguven (Mustang), Chloe Zhao (The Rider), Amma Asante (A Unite Kingdom), Maggie Betts (Novitiate) e Angela Robinson (Professor Marston and the Wonder Women).

Per i rumor, la pellicola vedrà una giovane Natasha Romanoff (sempre con il volto della Johansson), nei primi anni 2000, a New York City. Il film potrebbe svelare i suoi collegamenti al personaggio del Soldato d'Inverno, anche se i fan sperano che nella pellicola possa esserci anche il suo amico e collega Clint Barton/Occhio di falco (Jeremy Renner).