Vedova Nera e Occhio di Falco vs. Thanos negli inediti artwork di Avengers: Endgame

Nel corso dello sviluppo del memorabile Avengers: Endgame dei fratelli Russo, sappiamo essere stato innumerevoli le idee accavallatesi, modificate o scartate dai due cineasti al soldo dei Marvel Studios, e un nuovo art book ufficiale del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga ce ne svela oggi una finora rimasta inedita.

Conosciamo ormai perfettamente il susseguirsi di eventi che hanno portato Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Occhio di Falco (Jeremy Renner) ad approdare su Vormir alla ricerca della Gemma dell'Anima e poi, dopo uno scontro tra i due, al sacrificio di Natasha Romanoff per ottenere la Gemma dell'Infinito. Sappiamo tutti il dolore che ci ha lasciato quella decisione irreversibile e che permetterà di approfondire da adesso in poi il personaggio di Vedova Nera esclusivamente nel passato, come poi si farà nell'atteso Black Widow di Cate Shortland.



Inizialmente, però, non sarebbe dovuta andare così. A quanto pare, infatti, una versione preliminare della storia e dello script prevedeva un confronto dei due contro il Thanos del passato, che come di può vedere negli artwork in basso sarebbe arrivato su Vormir anche lui alla ricerca della Gemma dell'Anima, rendendo la missione di Occhio di Falco e Vedova Nera ancora più pericolosa.



Cosa ne pensate? Avreste apprezzato uno scontro su Vormir contro Thanos?