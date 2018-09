Vedova Nera: nel film sulla spia Marvel c'è spazio per il Millenium Bug?

Cate Shortland è la regista scelta per dirigere il film dedicato al personaggio della Vedova Nera e, sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora annunciato una data di uscita ufficiale, dovremmo vederlo sul grande schermo nel 2020.

Nonostante non ci sia ancora nulla di confermato, MCU Cosmic ha lanciato un interessante rumor che potrebbe anticipare ciò che potrebbe accadere nel film dedicato alla Vedova Nera. Secondo MCU Cosmic (ricordiamo, è un rumor per ora!) nel film verrà dato spazio al virus Y2K ovvero il famoso Millenium Bug.

A fine degli anni '90, il Millenium Bug creò numerose tensioni in tutto il mondo. Alla fine non accadde nulla, ma secondo MCU Cosmic nel Marvel Cinematic Universe potrebbe essere andata diversamente. Insomma, qualche villain potrebbe aver creato il Millenium Bug per creare scompiglio, costringendo la Vedova Nera ad agire.

Secondo MCU Cosmic, essendo ambientato negli anni '90, il personaggio di Natasha Romanoff avrà soltanto 16 anni il che vuol dire che i Marvel Studios potrebbero ringiovanire digitalmente Scarlett Johansson. Stando al sito, inoltre, sia il Soldato d'Inverno che Occhio di falco potrebbero essere presenti nel film.

Ovviamente tutto questo è un rumor e vi consigliamo di prendere il tutto 'con le pinze', al momento.