Vedova Nera: David Harbour ha ufficialmente concluso le sue riprese nel cinecomic Marvel

Procedono regolarmente i lavori sul cinecomic standalone dedicato al personaggio di Vedova Nera, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Scarlett Johansson. David Harbour ha infatti terminato le sue riprese.

Attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, l'attore di Stranger Things ha infatti annunciato di aver terminato il suo lavoro sul film standalone che aprirà l'attesa Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel. Per l'occasione, Harbour si è anche rasato completamente la folta barba che il suo personaggio richiedeva sul set, lanciandole un messaggio d'addio in didascalia: "Addio lunga e sorprendentemente soffice barba alla Walt Whitman. Addio stanza d'hotel beige. Buona notte dolce e strano manichino posizionato in un angolo della stanza e con cui non ho mai saputo che fare. A presto Alexi, grande, grossa e coraggiosa speranza per la Russia, tu complicata anima in tormento, tu guardiano dei rossi".

Nella pellicola ricordiamo che Harbour interpreta Red Guardian, del quale aveva raccontato in precedenza: ""Durante la guerra fredda gli americani stavano sviluppando armi nucleari, così come i russi. Così a un certo punto gli americani hanno potuto sviluppare una nuova arma, Captain America, mentre i russi in risposta hanno sviluppato Red Guardian. Per questo è molto frustrato, e ha dei sentimenti piuttosto complicati su questo aspetto particolare. Ma poi l'Unione Sovietica è caduta e molte cose sono state abbandonate circa il lavoro su di lui, e adesso lo troviamo in un posto molto diverso nella sua vita".

"E' un personaggio davvero interessante e presto vedrete tutto. Non voglio rivelarvi troppo, ma sono rimasto molto sorpreso nel vedere in che modo funzioni in questi film. La sua natura e quello che rappresenta è un lato così unico e magnifico, la scrittura del personaggio è straordinaria".

A quanto pare Robert Downey Jr. sarà nel cast di Black Widow: il film su Natasha Romanoff sarà ambientato nel lasso di tempo immediatamente successivo agli eventi di Captain America: Civil War, quindi la presenza di Iron Man era dunque preventivabile visto che all'epoca Tony era vivo e vegeto.

Il film su Vedova Nera uscirà il 1° maggio 2020 per la regia di Cate Shortland. Nel cast anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, Rachel Weisz in quelli di Melina alias Iron Maiden, O-T Fagbenle in quelli di Rick Mason e Ray Winstone in un ruolo non rivelato, mentre Taskmaster sarà uno dei villain del film.