Vedova Nera: David Harbour rivela la natura del suo personaggio nel film Marvel

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, David Harbour ha cercato di spiegare la natura complessa e sofferente del suo prossimo personaggio, ovvero Red Guardian, che farà la sua comparsa nel film standalone su Vedova Nera.

Harbour ha quindi spiegato: "Durante la guerra fredda gli americani stavano sviluppando armi nucleari, così come i russi. Così a un certo punto gli americani hanno potuto sviluppare una nuova arma, Captain America, mentre i russi in risposta hanno sviluppato Red Guardian. Per questo è molto frustrato, e ha dei sentimenti piuttosto complicati su questo aspetto particolare. Ma poi l'Unione Sovietica è caduta e molte cose sono state abbandonate circa il lavoro su di lui, e adesso lo troviamo in un posto molto diverso nella sua vita".

Da queste parole, sembra proprio che la Marvel stia lavorando bene sul personaggio e non stia semplicemente restituendo una versione bidimensionale dello stesso. Sembra che verrà esplorata la caduta di un impero e la nascita di uno nuovo. "E' un personaggio davvero interessante e presto vedrete tutto. Non voglio rivelarvi troppo, ma sono rimasto molto sorpreso nel vedere in che modo funzioni in questi film. La sua natura e quello che rappresenta è un lato così unico e magnifico, la scrittura del personaggio è straordinaria".

Come rivelato da Deadline qualche giorno fa, sembra che Robert Downey Jr. figuri nel cast di Black Widow; il film su Natasha Romanoff sarà ambientato nel lasso di tempo immediatamente successivo agli eventi di Captain America: Civil War, quindi la presenza di Iron Man era dunque preventivabile visto che all'epoca Tony era vivo e vegeto, ma il sogno che queste ultime voci lasciano scoppiare nei cuori dei fan è quello di poter vedere scene inedite con protagonista il personaggio di Robert Downey Jr., e non soltanto vecchi footage ripresi dai tempi dell'ultimo Captain America. Staremo a vedere... aspettando un primo trailer ufficiale del film magari.

Il film su Vedova Nera uscirà il 1° maggio 2020 per la regia di Cate Shortland.