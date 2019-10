Vediamo Zorii Bliss nella nuova immagine ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo del nuovo trailer ufficiale, la Lucasfilm ha pubblicato (via Entertainment Weekly) una nuova foto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che mostra da vicino una delle new entry più attese.

Stiamo parlando di Zorii Bliss, personaggio interpretato da Keri Russell che finora è stata sempre mostrata con indosso una maschera - ed è anche questo il caso, come potete vedere in calce alla notizia. Al momento sappiamo che Zorii è legata in qualche modo al passato di Poe Dameron (Oscar Isaac), la cui backstory sarà finalmente esplorata in questo capitolo finale della Saga degli Skywalker.

"E' molto divertente lavorare con qualcuno che ti apprezza" ha detto la Russell parlando della sua esperienza sul set con J.J. Abrams, al ritorno dietro la macchiando presa dopo aver diretto Star Wars: Il Risveglio della Forza. "Quando ci vediamo non smettiamo mai di parlare dell'anno scorso, è bello quando hai un rapporto così divertente con qualcuno. Rende tutto molto più piacevole. Quando J.J. chiama così inaspettatamente, accade sempre qualcosa di bello."

Cosa vi aspettate dall'esordio di Zorii nel franchise? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Per altre vi rimandiamo ai nuovi dettagli su Jannah, l'altra new entry interpretata da Naomi Ackie.