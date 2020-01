Quelle che vediamo nel trailer di Black Widow sono davvero le Particelle Pym?

I fan Marvel sono ormai da anni abituati all'idea di trovare in ogni nuovo film del franchise uno o più riferimenti palesi a quanto visto nei film precedenti: un dettaglio osservato nel trailer di Black Widow, dunque, ha immediatamente attirato l'attenzione di tutti.

Parliamo ovviamente delle fiale rosse ben visibili durante una scena del suddetto trailer: l'aspetto di queste ha infatti subito richiamato alla mente dei fan quello di altre fiale che già abbiamo visto ben due volte nel corso del Marvel Cinematic Universe, vale a dire quelle contenenti le Particelle Pym.

Dobbiamo aspettarci, dunque, anche in Black Widow personaggi rimpiccioliti su scala microscopica o viaggi nel tempo? Molto poco probabile, in realtà. Facendo attenzione al resto del trailer, infatti, notiamo come la storica arma di Natasha, il Morso della Vedova, lanci ora dei piccoli fulmini rossi, o comunque qualcosa di simile. Probabile, dunque, che quelle fiale contengano una qualche sostanza che fungerà da upgrade per l'arma del personaggio di Scarlett Johansson, portando a quanto vediamo nelle sequenze mostrateci.

Questa ci sembra, ad oggi, l'ipotesi più plausibile: naturalmente c'è sempre tempo per essere smentiti, ma è davvero poco probabile che le Particelle Pym abbiano un ruolo di qualche tipo nel film. Il countdown per Black Widow è già cominciato, intanto: all'uscita di Black Widow mancano solo 100 giorni.