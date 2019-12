Vediamo Rami Malek e Ana de Armas nelle nuove immagini di No Time To Die

Dopo l'entusiasmante primo trailer di No Time To Die, MGM ha pubblicato (via Collider) una nuova carrellata di immagini ufficiali dedicata al nuovo capitolo dell'Agente 007.

Le foto, che potete trovare nella galleria in calce alla notizia, offrono un nuovo sguardo al ritorno (per l'ultima volta) di Daniel Craig nei panni della celebre spia britannica, insieme alle new entry Lashana Lynch, Ana de Armas e Rami Malek, quest'ultimo nel ruolo del misterioso villain apparso nel trailer. Tra le immagini c'è inoltre un confronto tra Bond e Blofled, interpretato nuovamente da Christoph Waltz dopo aver fatto da antagonista in Spectre.

Diretto da Cary J. Fukunaga, il film vedrà nel cast anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear (tutti e tre presenti nelle foto in calce), Léa Seydoux, Ben Whishaw, e Jeffrey Wright. Tra i volti nuovi, invece, ci saranno anche Dali Benssalah, David Dencik e Billy Magnussen.

Alcune parti di No Time To Die, come si è potuto vedere anche nel filmato diffuso oggi, sono state girate a Matera.

La pellicola debutterà nelle sale italiane il 9 aprile 2020. In caso ve li foste persi, vi consigliamo di dare un'occhiata anche ai character poster di No Time To Die. Come vi è sembrato questo primo impatto con il venticinquesimo film di James Bond? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.