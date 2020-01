Vediamo il look dei protagonisti nel nuovo poster ufficiale di The New Mutants

20th Century Fox punta sul ricambio generazionale per i suoi X-Men: dopo i risultati non esaltanti dal punto di vista degli incassi e della critica ottenuti con gli ultimi film del franchise (chiedere a Dark Phoenix per informazioni), The New Mutants potrebbe portare una bella ventata d'aria fresca nell'universo Marvel di Fox.

I fan, d'altronde, sembrano sinceramente incuriositi dalla cosa e stanno attendendo con ansia l'arrivo del fatidico 3 aprile, data in cui The New Mutants esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi (noi fan italiani saremo invece leggermente più fortunati: il film sarà infatti disponibile da noi già nella giornata precedente).

La strada che porta alla prossima primavera è dunque, come sempre in questi casi, disseminata di trailer, poster e anteprime di vario tipo. Ecco allora su Instagram il nuovo poster ufficiale di The New Mutants, nel quale possiamo dare nuovamente uno sguardo al look dei nostri mutanti in erba: la foto ci mostra infatti in primo piano i protagonisti Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga e Blu Hunt.

20th Century Fox ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di The New Mutants pochi giorni fa; su internet, intanto, sta circolando la timeline di The New Mutants in relazione ai film degli X-Men: sarà meglio darvi un'occhiata per non arrivare impreparati!