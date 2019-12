Vediamo un look alternativo di Thanos in Avengers: Infinity War

Thanos si è subito confermato uno dei villain più iconici e riconoscibili del Marvel Cinematic Universe, e questo anche grazie ad un design efficace e un'ottima performance in motion capture di Josh Brolin. Con la Infinity Saga ormai giunta al termine, però, andiamo a scoprire uno dei look alternativi del personaggio in Avengers: Infinity War.

Come potete vedere in calce alla notizia, il concept artist Jerad S. Marantz ha pubblicato su Instagram uno dei primi artwork del personaggio: a parte il colore della pelle che sembra di un viole leggermente più scuro rispetto a quanto visto nei film, Thanos presenta un armatura non molto diversa da quella vista in seguito in Avengers: Endgame.

Rispondendo ad un fan che gli ha domandato se avessero mai considerato di realizzare un Thanos giallo, Marantz ha rivelato: "Ad un certo punto abbiamo provato a farlo giallo con una salopette di jeans. Sfortunatamente, il risultato finale ricordava troppo un minion e siamo dovuti tornare a qualcosa di più fedele ai fumetti."

Effettivamente, un Thanos in versione minion forse non avrebbe giovato al lato drammatico del Titano sterminatore di mezzo universo. Voi cosa ne pensate? Questo look alternativo vi sembra più in linea con il personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altre notizie sul MCU, vi rimandiamo al calendario della Fase 4 al trailer ufficiale di Black Widow.