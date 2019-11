Spider-Man: Un nuovo universo 2, vediamo tutti gli indizi presenti nel teaser

Dopo i vari Peter Porker, Spider-Man Noir e le versioni di Peter Parker e Miles Morales, l' annunciato sequel di Spider-Man: Un nuovo universo potrebbe portare sul grande schermo un sacco di nuove varianti dell'arrampicamuri.

Come fatto notare da HN Entertainment, infatti, il teaser pubblicato da Sony per rivelare l'arrivo di Into The Spider-Verse 2 l'8 aprile 2022 potrebbe contenere diversi indizi sui personaggi che saranno introdotti nel secondo capitolo della saga animata.

Silk (Cindy Moon) : il primo logo sembra proprio un riferimento alla presenza di Silk, personaggio che potrebbe essere introdotto anche in vista del già annunciato spin-off al femminile di Into The Spider-Verse.

Spider-Woman (Jessica Drew) : il logo rosso e giallo presente nella seconda immagine non può che ricordare la Spider-Woman di Jessica Drew.

Cosmic Spider-Man : il logo bianco che ricorda la forma di un atomo potrebbe essere un riferimento alla versione dell'arrampicamuri conosciuta anche come Captain Universe.

Italian Spiderman : la quarta immagine è forse la più difficile da interpretare, ma nulla ci vieta di sognare un'apparizione di Italian Spiderman, il protagonista della webserie parodia uscita nel 2008.

Madame Webb (Cassandra Webb) : il personaggio sarà protagonista di un live-action targato Sony ma nel frattempo potrebbe avere un cameo, o qualcosa in più, anche nell'universo animato. Speculazioni a parte, il logo rosso-blu sembra quello più generico tra quelli presentati nel teaser.

Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara) : la penultima immagine è forse la più scontata, visto lo stile riconoscibile di Spider-Man 2099 e la scena post-credit di Un nuovo universo che ne ha già anticipato il possibile arrivo.

Iron Spider (Mary Jane o Aaron Davids): il simbolo rosso e nero su sfondo oro potrebbe infine anticipare l'arrivo di Iron Spider, che potrebbe essere impersonato da Mary Jane - altra aggiunta per lo spin-off al femminile - oppure Aaron Davis, lo zio di Miles doppiato da Mahershala Ali apparso come Prowler nel primo film.

Partendo dalle varie versioni del logo del film apparse nel breve filmato, che potete visionare come sempre in calce alla notizia, vediamo quali varianti dell'Uomo Ragno potrebbero apparire nel già attesissimo sequel:

Voi cosa ne pensate? Avete colto qualche altro indizio dal teaser? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi consigliamo di vedere il simpatico cortometraggio dedicato a Spider-Ham.